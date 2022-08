Ersatzbank keine Option: Bailey-Berater bestätigt Ajax-Kontakt

Leon Bailey pendelt derzeit zwischen Startelf und Ersatzbank bei Aston Villa. Eine Situation, die weder dem pfeilschnellen Flügelspieler noch seinem exzentrischen Berater gefällt. Gegenüber dem englischen Portal ‚Football Transfers‘ ließ Craig Butler deshalb verlauten, dass auch ein Transfer für Bailey in Frage käme.

Allerdings wolle der Jamaikaner seinen Verpflichtungen bei den Villans nachkommen. „Wir legen sehr viel Wert auf Loyalität“, so Butler. Dennoch sei die aktuelle Lage seines Schützlings nicht befriedigend.

„Zurzeit wäre niemand glücklich, wenn er nicht in der Lage wäre, einen wichtigen Beitrag zu den Erfolgen seines Vereins zu leisten, noch dazu, wenn der Verein nicht gewinnt“, erklärt Baileys Vertreter.

Kontakt zu Ajax

Kontakt zu anderen Klubs habe Butler trotz Baileys Willen, sich bei Aston Villa durchzusetzen: „Wir sind keine Fremden bei Ajax.“ Butler habe zwar „Liebe und Respekt für einen historisch so großartigen Verein wie Villa“, allerdings sei er nicht glücklich darüber, wenn ein „fitter und leistungsstarker Leon“ auf der Bank sitzen müsse.

Bereits im frühen Kindesalter sei Bailey in Amsterdam zu Gast gewesen, um beim Traditionsklub aus den Niederlanden vorzuspielen: „Wir sind mit Ajax befreundet, seit Leon 14 Jahre alt war, und haben den Verein mehrfach besucht und sogar mehrmals dort trainiert.“

„Einer der besten Flügelspieler der Welt“

Baileys Fähigkeiten schätzt sein Berater wie folgt ein: „Ich denke, dass Leon Bailey einer der besten Flügelspieler der Welt ist und das Potenzial hat, in den nächsten zwei Jahren zu den fünf besten Spielern der Welt zu gehören.“ Da Gerrard zuweilen ohne Flügelspieler aufstellt, habe der 25-Jährige einen schweren Stand.

Auf Dauer sei dies aber kein Zustand, so Butler. „Es liegt in meiner Verantwortung, alles in meiner Macht stehende zu tun, um ihn auf dem Platz zu halten“, erläutert der Geschäftsmann, der auch Baileys Adoptivvater ist.

Trotz der Verpflichtungen gegenüber dem Premier League-Klub befindet sich der dribbelstarke Offensivakteur „in einer schwierigen Lage, die seine persönlichen Ziele zu gefährden droht“. Worte, die kurz vor Ablauf der Transferphase nochmal für Schlagzeilen sorgen.