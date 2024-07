Ex-Schalker Miranda wechselt zu Bologna

Der FC Bologna verstärkt sich mit einem ehemaligen Bundesliga-Profi für die linke Abwehrseite. Ex-Schalker Juan Miranda zieht es ablösefrei von Betis Sevilla zum italienischen Champions League-Teilnehmer. Offizielle Angaben zu Vertragsinhalten macht Bologna nicht. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 24-Jährige bis 2027 inklusive Option auf eine weitere Saison.

Bologna hatte sich auch mit Union Berlin-Profi Robin Gosens (29) beschäftigt. Mit Miranda holen die Norditaliener die kostengünstigere Option an Bord. Bei Betis stand der Spanier in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen auf dem Platz (zwei Treffer, zwei Assists).