M'gladbach: Farke hatte Alternativen

Daniel Farke hätte schon vor seinem Sommerwechsel zu Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga landen können. In der ‚Rheinischen Post‘ sagt der Fohlen-Coach: „Es ist kein Geheimnis, dass Gladbach nicht meine erste Gelegenheit war, in der Bundesliga zu arbeiten. Aber es war nichts Passendes dabei.“ Der 45-Jährige mache „nur Dinge, von denen ich zu 100 Prozent überzeugt bin.“

Mit seinem neuen Arbeitgeber konnte sich Farke „immer identifizieren – junge Spieler entwickeln, trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten eine klare Idee haben, eine Einheit bilden, mit viel Ballbesitz und Kreativität offensiven Fußball spielen.“ Nach sieben Spieltagen steht Farke mit Gladbach auf Platz sechs der Bundesliga.