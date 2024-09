Köln-Duo zurück im Training

Das Lazarett beim 1. FC Köln lichtet sich so langsam. Wie die Kölner vermelden, wirkte Florian Kainz (31) nach seiner Verletzung am Sprunggelenk, die ihn wochenlang außer Gefecht setzte, am heutigen Dienstag erstmals wieder an Teilen des Teamtrainings mit.

Auch Dejan Ljubicic (26) nahm heute wieder an Übungseinheiten teil, nachdem er aufgrund einer Erkältung beim Ligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) aussetzen musste. Nach sechs Spieltagen stehen die Kölner mit mageren acht Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.