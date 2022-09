Arsenal: Lange Pause für Smith Rowe

Das Fußballjahr 2022 ist für Emile Smith Rowe gelaufen. Wie der FC Arsenal bekanntgibt, musste sich der 22-jährige Engländer einer Leistenoperation unterziehen und wird erst wieder im Dezember voll ins Training zurückkehren können.

Unter der Anzeige geht's weiter

„In den vergangenen Monaten hatte Emile Smith Rowe Beschwerden in der Leiste, die seine Trainings- und Spieleinsätze einschränkten“, schreiben die Gunners in ihrer Mitteilung, „alle im Verein werden Emile nun unterstützen und hart mit ihm zusammenarbeiten, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann.“ Smith Rowe kam in der aktuellen Saison lediglich zu vier Kurzeinsätzen, die Operation soll dem Youngster langfristig wieder zu mehr Spielzeit verhelfen.