Milan erhöht Emerson-Angebot

Der AC Mailand legt in seinen Bemühungen um Emerson Royal (25) nach. Laut Fabrizio Romano ist eine neue Offerte in Arbeit, die Rossoneri wollen Tottenham Hotspur nun mit über 15 Millionen Euro überzeugen. Milan hoffe, den Deal schon in der nächsten Woche einzutüten.

Mit dem brasilianischen Rechtsverteidiger selbst sind sich die Italiener längst über einen Fünfjahresvertrag einig. Emerson war 2021 für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zu den Spurs gewechselt, hatte dort zuletzt aber keinen Stammplatz mehr inne.