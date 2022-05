Trainer-Comeback: Pirlo zu Spezia?

Kehrt Andrea Pirlo könnte nach einem Jahr Pause auf die Trainerbank zurückkehren. Informationen von Transferexperte Gianluca di Marzio zufolge denkt der italienische Erstligist Spezia Calcio daran, Thiago Motta als Coach abzulösen und hat Pirlo als Kandidaten ausgemacht. Die vergangenen drei Ligapartien verlor man allesamt. Als Tabellen-16. entgehen die Liguren drei Spieltage vor Schluss dem Abstieg wohl nur knapp.

Mit Pirlo würde Spezia die passende Lösung für sein Anforderungsprofil finden. So sucht man einen Trainer, der schon als Spieler erfolgreich war. Mit dem 42-Jährigen käme ein ehemaliger Weltmeister, zweifacher Champions League-Sieger und sechsmaliger italienischer Meister an die Seitenlinie der Aquilotti. In der vergangenen Saison hatte Pirlo Juventus Turin betreut.