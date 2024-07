41 Millionen: Smith Rowe vor Arsenal-Abgang

Der FC Arsenal könnte den größten Verkaufspreis der Vereinshistorie erzielen. Laut ‚The Athletic‘ stehen die Verhandlungen mit dem FC Fulham über den Verkauf von Emile Smith Rowe vor dem Abschluss. Umgerechnet 41 Millionen Euro sollen für das 23-jährige Eigengewächs den Besitzer wechseln, die für Arsenal auch für die Einhaltung der Financial Fairplay-Regeln wichtig werden könnten.

Arsenal-Coach Mikel Arteta machte nach dem Testspiel gegen Bournemouth (5:4 i.E.) bereits eine Andeutung: „Da läuft was im Hintergrund, deshalb haben wir beschlossen, ihn draußen zu lassen.“ Smith Rowe, der vor fünf Jahren für eine halbe Spielzeit an RB Leipzig verliehen war, kam in der vergangenen Saison nur sporadisch zum Zug. In 475 Minuten, verteilt auf 19 Einsätze, verbuchte der offensive Mittelfeldspieler zwei Torvorlagen.