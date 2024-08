Freiburg: Sallai-Interesse aus England

Der SC Freiburg könnte Roland Sallai in dieser Woche noch in die englische zweite Liga verkaufen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, signalisiert Leeds United Interese am Ungar. Ein offizielles Angebot liege zwar noch nicht vor, Interessensbekundungen wurden aber bereits ausgetauscht.

Sallai steht in Freiburg nur noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag, Verhandlungen über einen neuen Kontrakt blieben erfolglos. Neben dem englischen Zweitligisten wurde jüngst Galatasaray Interesse am 27-jährigen Offensivspieler nachgesagt. Freiburg würde den EM-Fahrer bis zum Deadline Day nur zu gerne noch zu Geld machen.