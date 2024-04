Notbremse: Das Strafmaß für Werders Jung

Werder Bremen wird in den nächsten beiden Bundesligaspielen auf Abwehrmann Anthony Jung verzichten müssen. Der Sportgericht des DFB sperrte den Innenverteidiger der Grün-Weißen für seine Notbremse an Kevin Behrens beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg für zwei Spiele.

Somit muss Jung in den Auswärtspartien gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Freitag (20:30 Uhr) sowie gegen Fast-Meister Bayer Leverkusen nächste Woche Sonntag (17:30 Uhr) zuschauen. Am 30. Spieltag steht der 32-Jährige im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart dann wieder zur Verfügung.