57 Millionen: Tottenham heiß auf Amrabat

Tottenham Hotspur hat offenbar Interesse an WM-Fahrer Sofyan Amrabat. Wie die italienische Tageszeitung ‚La Repubblica‘ berichtet, sind die Spurs dazu bereit, im Januar mehr als 57 Millionen Euro für den marokkanischen Shootingstar auf den Tisch zu legen, um Konkurrenten wie den FC Liverpool und Atlético Madrid auszustechen. Der 26-Jährige stand beim diesjährigen Endrundenturnier in jedem der sechs Spiele der Löwen vom Atlas in der Startelf und absolvierte jede Partie über die volle Distanz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit spielt der 1,85 Meter große defensive Mittelfeldspieler noch beim AC Florenz. Wie lange er noch das Trikot der Viola trägt, ist jedoch offen. „Niemand weiß, was die Zukunft bringt“, ließ sich Amrabat im Laufe dieser Woche von der spanischen ‚Marca‘ zitieren. Es scheint so, als könne sich der Rechtsfuß einen Tapetenwechsel durchaus vorstellen.

Lese-Tipp

Amrabat: „Niemand weiß, was die Zukunft bringt“