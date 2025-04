M‘gladbach: Zwei Rückkehrer gegen Dortmund?

Borussia Mönchengladbach kann beim anstehenden Topspiel gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 17:30 Uhr) womöglich auf Jonas Omlin (31) und Nico Elvedi (28) zurückgreifen. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, konnte das Duo am heutigen Mittwoch wieder voll am Teamtraining teilnehmen. Elvedi musste am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg mit Krämpfen das Spielfeld verlassen, einem Einsatz gegen den BVB stehe jedoch nichts im Wege.

Bei Omlin, der kurz nach seinem Comeback wieder mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich ausfiel, will Gladbach Vorsicht walten lassen. „Wir müssen schauen, wie er die Belastung verträgt, aber der Verlauf ist positiv“, resümiert Trainer Gerardo Seoane und stellt klar: „Wir werden kein Risiko gehen, Jonas muss sich auch sicher fühlen.“