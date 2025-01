Hohe Ablöse: HSV baggert an IV-Talent Prpic

In den letzten Zügen des Wintertransferfensters versucht der Hamburger SV offenbar noch einen ganz dicken Fisch an Land zu ziehen. Wie ‚Sportske Novosti‘ berichtet, zeigt der HSV großes Interesse an Dominik Prpic von Hajduk Split. Am 20-jährigen Innenverteidiger sind jedoch auch größere Kaliber dran, so zum Beispiel Champions League-Teilnehmer Shakthar Donetsk.

Das ‚Abendblatt‘ berichtet, dass Hajduk eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich für den talentierten Abwehrspieler fordert – für die Hamburger zu viel. Noch hat man Prpic aber nicht abgeschrieben. Eine Leihe mit Kaufoption sei indes kein Szenario, dem der Tabellenzweite der kroatischen Liga zustimmen würde. Um sich gegen namhafte Konkurrenten durchzusetzen, müssen die Hamburger also tief in die Tasche greifen oder äußerst kreativ werden.