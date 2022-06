Leeds: Weiterer Raphinha-Ersatz im Visier

Leeds United hat ein Auge auf Charles De Ketelaere (21) geworfen. Laut Fabrizio Romano ist der flexible Offensivspieler beim Premier League-Klub ein Kandidat für die Nachfolge von Außenstürmer Raphinha (25), der vor dem Wechsel zum FC Arsenal steht. Nach FT-Infos ist zudem Cody Gakpo (23/PSV Eindhoven) ein Thema in Leeds.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Ketelaere steht noch bis 2024 beim FC Brügge unter Vertrag, überzeugte in der vergangenen Saison mit 28 Scorerpunkten (18 Tore, zehn Assists) in 49 Pflichtspielen. Auch der AC Mailand ist am belgischen Nationalspieler interessiert.