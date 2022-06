Bericht: Arsenal vor Raphinha-Verpflichtung

Nach der bereits feststehenden Verpflichtung von Fábio Vieira (22) vom FC Porto wird der FC Arsenal offenbar zeitnah ein weiteres Mal in der Offensive nachlegen. Laut dem spanischen ‚Goal.com‘-Journalisten Rubén Uría stehen die Gunners vor der Verpflichtung von Raphinha. Noch in dieser Woche könne der Transfer offiziell über die Bühne gehen.

Leeds United fordere eine Ablöse von 50 Millionen Euro für den brasilianischen Flügelspieler. Und Arsenal ist offenbar bereit, diese zu zahlen – im Gegensatz zum FC Barcelona. Die Katalanen sind sich seit einiger Zeit bereits mit Raphinha einig. Dennoch wird es offenbar nicht zu einem Transfer des 25-Jährigen zu Barça kommen.

Raphinha verliert die Geduld

Dem Bericht zufolge hoffte Barcelona darauf, dass Leeds den Gang in die zweite Liga antritt. Dann nämlich würde eine Ausstiegsklausel in Raphinhas Vertrag in Höhe von 25 Millionen Euro greifen. Für die finanziell angeschlagenen Katalanen wäre das eher zu stemmen gewesen.

Da Leeds jedoch weiter erstklassig spielt, kann Barça die nun nötigen 50 Millionen noch nicht aufbringen. Die Verhandlungen zwischen den Engländern und Katalanen ruhen deshalb seit einiger Zeit. „Sie sind verschwunden“, zitiert Uría gar eine Quelle aus dem Leeds-Umfeld.

Dem Bericht zufolge hat Raphinha die Lust verloren, auf Barça zu warten. Davon profitiert nun Arsenal. In der vergangenen Saison war der neunfache brasilianische Nationalspieler mit elf Toren und drei Vorlagen in 35 Premier League-Spielen einer der besten Akteure in der Mannschaft von Trainer Jesse Marsch.