Fast 30 Millionen: Preisschilder für drei BVB-Profis

Über 50 Millionen Euro Ablöse zahlte Borussia Dortmund im Sommer 2019 für die Dienste von Nico Schulz (30) und Thorgan Hazard (30). Vier Jahre später bekommen die Schwarz-Gelben nur noch einen Bruchteil zurück.

Erstgenannter Linksverteidiger soll ablösefrei – notfalls auch mit transfer-unabhängiger Vertragsauflösung – abgegeben werden, während letztgenannter Belgier laut ‚Sport Bild‘ für zwei Millionen Euro den Verein wechseln darf. Bei Leihklub PSV Eindhoven gelang es Hazard nicht, der Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Auch Meunier soll Ablöse kosten

Etwas mehr erhoffen sich die Dortmunder im Fall von Rechtsverteidiger Thomas Meunier (31). Fünf Millionen Ablöse sollen es dem Fachmagazin zufolge für den 2020 ablösefrei von Paris St. Germain verpflichteten Großverdiener sein, der mit kolportierten neun Millionen Euro jährlich das Gehaltsbudget belastet. Gratis, wie zuletzt spekuliert wurde, gibt es einen Meunier allem Anschein nach nicht.

Und dann ist da noch Offensivallrounder Giovanni Reyna. Der so oft so schwer verletzte US-Amerikaner darf ebenfalls gehen, hat mit seinen 20 Jahren trotz aller Rückschläge aber immer noch enormes Wertsteigerungspotenzial. Als Ablöse sollen sich Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. mindestens 20 Millionen Euro vorstellen.