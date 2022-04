Augsburg & Werder locken United-Talent

Noam Emeran wird seinen Vertrag bei Manchester United verlängern. Wie FT aus Frankreich erfuhr, unterzeichnet der 19-Jährige in Kürze ein neues Arbeitspapier mit einer Laufzeit von zwei Jahren plus der Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

Um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln, soll der französische Flügelstürmer im Anschluss an die Vertragsverlängerung per Leihe zu einem anderen Klub wechseln. Der FC Augsburg, Werder Bremen und der FC Nantes haben diesbezüglich bereits ihren Hut in den Ring geworfen.