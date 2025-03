Klopp nie mehr Trainer?

Jürgen Klopp könnte seine Karriere als Trainer beim FC Liverpool im vergangenen Sommer bereits beendet haben. Auf einer Veranstaltung in Südafrika sagt der 57-Jährige: „Im Moment bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Es ist das letzte worüber ich nachdenke, noch einmal Trainer zu sein.“ Seit Anfang des Jahres ist der ehemalige Coach von Borussia Dortmund und Mainz 05 als Global Sports Director für den Red Bull-Konzern aktiv.

„Ich habe 1080 Spiele gecoacht und jedes mögliche Finale verloren. Aktuell geht es mir sehr gut. Gott sei Dank bin ich kein Liverpool-Trainer mehr, sonst wäre ich nicht hier“, so Klopp weiter. Zudem kündigte er seinen ersten Besuch an der Anfield Road seit seinem Abgang an. Er wolle zum letzten Heimspiel Ende Mai gegen Crystal Palace anreisen, sofern dann die Meisterschaft bereits entschieden ist und die Reds dort die Schale überreicht bekommen.