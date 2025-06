Liverpools 350-Millionen-Sommer | Nächster Real-Zoff

Die Reds im Kaufrausch

Dieser Transfersommer scheint für den FC Liverpool ein ganz besonderer zu sein. Während die Reds im vergangenen Jahr für Premier League-Verhältnisse eine Minisumme von 42 Millionen Euro in Neuzugänge investiert hatten – von denen 30 Millionen auf Keeper Giorgi Mamardashvili (24) entfielen, der erst in diesem Sommer zum Kader stößt – soll das Geld in dieser Transferperiode mit vollen Händen ausgegeben werden. Das berichtet die ‚Sun‘. Neben Florian Wirtz (22/Bayer Leverkusen) will Liverpool demzufolge auch Bradley Barcola (22) von Paris St. Germain verpflichten und dabei den ebenfalls interessierten FC Bayern ausstechen. Um das zu finanzieren, sollen drei nicht namentlich genannte Stars verkauft werden.

Der englische Meister träumt von der Dreier-Offensive Barcola-Wirtz-Salah und würde bei einem Transfer des französischen Flügelflitzers „seine Sommerausgaben auf über 350 Millionen Euro erhöhen“. Liverpool hat Barcola als Alternative zu Alexander Isak (25/Newcastle United) im Visier, der wohl nicht zu bezahlen ist. Für Barcola veranschlagt die ‚Sun‘ inklusive Boni eine Ablöse von bis zu 120 Millionen Euro. Wirtz kostet dem Vernehmen nach 150 Millionen, für Bayer-Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong (24) legte der LFC 40 Millionen auf den Tisch, für Linksverteidiger Milos Kerkez (21) vom AFC Bournemouth sollen 47 Millionen gezahlt werden.

Schwere Aufgabe für Alonso

Real Madrid steht kurz vor der Verpflichtung von Franco Mastantuono. Dem Vernehmen nach hat der 17-Jährige seinen Kontrakt bis 2031 bereits unterschrieben. Die Klub-WM wird der Argentinier noch mit seinem derzeitigen Klub River Plate bestreiten. Mit der Vollendung seines 18. Lebensjahrs im August kann der hochtalentierte Flügelspieler den Weg nach Madrid antreten. Doch dann droht erneut Ärger bei den Königlichen. Der 45 Millionen Euro teure Neuzugang wird Spielzeit fordern und Real ihm diese angesichts der hohen Ablöse und des Hypes um ihn laut ‚Mundo Deportivo‘ auch geben.

Das wiederum wird dafür sorgen, dass sich die anderen Rechtsaußen Arda Güler (20), Brahim Díaz (25) und Rodrygo (24) noch häufiger mit einem Platz auf der Bank oder einer anderen Position arrangieren müssen. Die geringe Spielzeit des Brasilianers und des türkischen Toptalents war bereits in der abgelaufenen Saison unter Carlo Ancelotti zum Politikum geworden. „Alonso hat sich für den Argentinier entschieden, muss aber all seine Diplomatie spielen lassen. Mastantuono ist eine Wette des Vereins und von Xabi Alonso selbst. Jetzt muss der Baske sein Geschick beweisen, damit die Verpflichtung des argentinischen Offensivspielers nicht dazu führt, dass mehrere Spieler den Verein verlassen.“