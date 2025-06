Nächster Klub steigt ein: Dreikampf um Ekitiké

Eilig hat es Eintracht Frankfurt nicht. Die Hessen warten geduldig auf die ersten konkreten Angebote für ihren Angreifer Hugo Ekitiké, der den Bundesligisten für 100 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen darf.

Der FC Chelsea hätte den Franzosen gerne bereits vor der Klub-Weltmeisterschaft verpflichtet, zögerte dann aber genauso wie bei Jamie Gittens (20). Somit bleibt noch Zeit für andere Bewerber, in den Poker einzusteigen. Und neben dem FC Liverpool, dessen Interesse seit geraumer Zeit verbrieft ist, ist jetzt auch Manchester United in das Rennen um den 22-Jährigen eingestiegen. ‚Sky‘ berichtet, dass die Red Devils in den vergangenen beiden Tagen den Kontakt zur SGE aufgenommen und sich relevante Informationen beschafft haben.

Die Absprache zwischen dem Stürmer und der Eintracht sieht vor, dass Ekitiké erst dann auf den Champions League-Teilnehmer zukommt, wenn er eine Einigung mit einem neuen Klub erzielt hat. Somit müssten die Klubs erst den Spieler, der sich aktuell im Urlaub befindet, umgarnen, ehe es mit Markus Krösche in die Verhandlungen über die Ablösesumme geht.