Davies-Verlängerung auf Eis: Berater kritisiert Bayern-Chaos

Das Personalbeben in der Führungsetage des FC Bayern könnte ungewollte Auswirkungen auf den Kader haben. Nach der Entlassung des Duos Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wackelt nun plötzlich die Verlängerung mit Linksverteidiger Alphonso Davies (22).

Wie die ‚Bild‘ berichtet, weilte dessen Berater Nedal Huoseh in den vergangenen zwei Wochen in München, um eine finale Einigung über einen neuen Vertrag für seinen Schützling zu erzielen. Alles sei auf einem guten Weg gewesen, Huoseh habe vorgehabt, mit einem ausgehandelten Deal in der Tasche die bayrische Landeshauptstadt wieder zu verlassen. Nun reise er ungetaner Dinge ab.

Berater mit deutlichen Worten

„Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden. Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben“, erklärt der Berater.

Die Verhandlungen sind für den 53-Jährigen nun erst einmal auf Eis gelegt, so die ‚Bild‘. Huoseh vielsagend: „Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen.“ Bis 2025 ist Davies noch an die Bayern gebunden.