Gehalt, Vertragslänge, Rückennummer: Die Details zum Messi-Transfer

Lionel Messi und Paris St. Germain sind sich endgültig einig. Der Argentinier wird in Kürze in der französischen Hauptstadt ankommen, um einen Vertrag bis 2023 zu unterschreiben. Per Option kann das Arbeitspapier noch um ein weiteres Jahr verlängert werden.

In Sachen Gehalt lässt sich PSG nicht lumpen. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano vermeldet, streicht Messi an der Seine künftig rund 35 Millionen Euro netto ein. La Pulga liegt damit knapp vor Kumpel Neymar, der aber ebenfalls deutlich über 30 Millionen Euro kassiert. Die Rückennummer 10 behält dem Vernehmen nach aber der Brasilianer. Messi soll künftig die Nummer 30 tragen.

Meldungen, denen zufolge der FC Barcelona doch noch einmal alle Hebel für eine gemeinsame Zukunft mit Messi in Bewegung setzt, können entsprechend ignoriert werden. Dem Wechsel zu PSG steht nichts mehr im Weg.

UPDATE (12:57 Uhr): Inzwischen hat auch Lionel Messis Vater Jorge bestätigt, dass sein Sohn nach Paris wechseln wird. „Ja, Leo wird heute bei Paris Saint-Germain unterschreiben“, so Messi senior gegenüber ‚La Sexta‘.