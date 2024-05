Auch der „kölsche Cafu“: Zwei FC-Profis sollen bleiben

Fünf Spiele Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch drei ausstehenden Bundesligaspielen – rechnerisch ist der Klassenerhalt noch drin für den 1. FC Köln. Verwunderlich wäre es aber nicht, sollten die Verantwortlichen ihren Fokus bei der zweigleisigen Planung nun verstärkt auf das Szenario zweite Liga legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz der nagenden Ungewissheit machen Sport-Geschäftsführer Christian Keller und Co. Fortschritte auf diesem Weg. Wie der Kölner ‚Express‘ berichtet, ist Rasmus Carstensen (23) für die kommende Saison fest eingeplant. Obwohl der dänische Rechtsverteidiger mit seinen acht Saisonspielen nur eine untergeordnete Rolle spielte, soll er per Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk losgeeist werden.

Lese-Tipp

Terzic deutet an: BVB-Talent Wätjen bekommt erste Chance

Schmitz vor der Verlängerung

Immerhin ein Transfer, den die Kölner nach FIFA-Reglement im Sommer umsetzen dürfen. Spielerverpflichtungen anderer Art sind dem Traditionsklub nach dem vom CAS bestätigten FIFA-Urteil zum Fall Potocnik untersagt. Deshalb wird es umso wichtiger sein, bereits anwesende Spieler von einem Verbleib in der Domstadt zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Rechtsverteidiger Benno Schmitz scheint man dabei auf einem sehr guten Weg zu sein. Dem 29-Jährigen liegt ein neuer, unterschriftsreifer Vertrag vor. Eine Einigung ist in den Gesprächen noch nicht erzielt worden, aber laut dem ‚Express‘ herrscht großer Optimismus am Geißbockheim, dass es zu einer Einigung kommt. Sehr wahrscheinlich wird der „kölsche Cafu“, der dienstälteste FC-Profi, seinen auslaufenden Kontrakt verlängern.