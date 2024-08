VfB verleiht Pfeiffer in die zweite Liga

Luca Pfeiffer wird in dieser Saison in der zweiten Liga auf Torejagd gehen. Wie der VfB Stuttgart offiziell bekanntgibt, wird der Mittelstürmer bis zum kommenden Sommer an den Karlsruher SC verliehen. „Ich freue mich, hier zu sein. Das neue Stadion und die tolle Atmosphäre bei den Heimspielen haben mich sehr beeindruckt. Der KSC ist ein Verein, der sich sehr positiv entwickelt. Ich kann es kaum erwarten loszulegen und für den KSC auf dem Platz zu stehen”, so Pfeiffer über seinen Wechsel.

Der 28-Jährige war 2022 vom FC Midtjylland nach Stuttgart gewechselt, hatte sich bei den Schwaben aber nicht nachhaltig durchsetzen können. Die vergangene Saison verbrachte der 1,96 Meter große Angreifer leihweise bei Darmstadt 98. Der Vertrag des Rechtsfußes in Stuttgart läuft noch bis 2026.