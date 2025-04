Laufzeit & Gehalt geklärt: Toppmöller vor Verlängerung

Was sich in den vergangenen Wochen bereits ankündigte, scheint nun allmählich besiegelt. In der Länderspielpause setzten sich die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt mit Dino Toppmöller zusammen, um über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln. Das Unterfangen ist offenbar von Erfolg gekrönt.

Laut ‚Bild‘ muss zwischen den Parteien nur noch ein letztes Detail geklärt werden. Bei Laufzeit und Gehalt ist man sich bereits einig. Der neue Vertrag soll bis 2028 laufen, zudem werde das Jahressalär des Trainers von 1,5 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro angehoben, heißt es. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Komponenten fehlt lediglich die Zusage von Sportvorstand Markus Krösche. Dass der Deal auf den letzten Metern noch scheitern könnte, glaubt bei der Eintracht niemand mehr.

Zeichen auch bei Krösche auf Verbleib

Auch Krösche soll der SGE langfristig erhalten bleiben. Um den Erfolgsmanager aus der Mainmetropole wegzulotsen, müsste ein interessierter Klub mit einer „finanziell und inhaltlich“ außergewöhnlichen Anfrage an Krösche herantreten. Eine offizielle Anfrage aus Dortmund blieb aus, Tottenham und Liverpool kassierte vergangenes Jahr eine Absage.