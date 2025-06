DFB-Team zeigt zwei Gesichter | Ter Stegen mit Bestnote

War die deutsche Nationalmannschaft gegen Portugal noch durch schläfriges und spielerisch schwaches Auftreten aufgefallen, stellte die Anfangsviertelstunde gegen das französische Starensemble das komplette Gegenteil dar. Schnelles Kombinationsspiel, körperbetontes Zweikampfverhalten, aktives Gegenpressing. Lediglich die Chancenverwertung von Nick Woltemade (2.), Niclas Füllkrug (5.) und Karim Adeyemi (6.), die allesamt frei vor Les Bleus-Schlussmann Mike Maignan vergaben, ließ zu Wünschen übrig.

Im Anschluss verlor die Partie etwas an Tempo, das Team von Julian Nagelsmann blieb jedoch klar tonangebend und hatte weitere Chancen zur Führung. Zuerst wurde der Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul an Karim Adeyemi zurecht zurückgenommen (31.), kurz später traf Florian Wirtz den Pfosten (36.) und Woltemade erneut nur Keeper Maignan (43.). Doch ganz nach dem Motto: Machst du die Tore vorne nicht, bekommst du sie hinten rein, ging Frankreich kurz vor der Halbzeit durch Superstar Kylian Mbappé in Führung (45.).

Nach der Pause entwickelte sich in Stuttgart ein munterer Schlagabtausch. Neben dem durch den VAR revidierten Treffer von Deniz Undav (53.) hatten auch die Franzosen zahlreiche Möglichkeiten, um ihre Führung auszubauen, scheiterten jedoch immer wieder leichtfertig am überragenden Marc-André ter Stegen und sich selbst (46., 59., 70., 80.).

Letztendlich gelang der Équipe Tricolore durch den Treffer von Michael Olise doch noch das durch die 2. Halbzeit verdiente 2:0. Für die DFB-Elf geht es mit einem schlechten Gefühl in die kurze Sommerpause, gelang es doch nicht an die überzeugenden Auftritte der jüngsten Vergangenheit anzuknüpfen.

Torfolge

0:1 Mbappé (45.): Langer Ball von Tchouaméni in den deutschen Strafraum, den Kimmich unterschätzt. Mbappé bedankt sich, zieht am deutschen Kapitän vorbei und schlenzt den Ball von links ins lange Eck. Ter Stegen kommt zwar noch an den Ball, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

0:2 Olise (84.): Mbappé ist nach einem Missverständnis zwischen Koch und Tah frei durch. Der französische Kapitän verzögert clever und legt vor ter Stegen zum mitgelaufenen Olise quer, der zum 2:0 einschiebt.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

45‘ Deniz Undav (3) für Woltemade

65‘ Tom Bischof (3,5) für Goretzka

65‘ Maximilian Mittelstädt (3) für Raum

73‘ Thilo Kehrer für Groß

73‘ Serge Gnabry für Adeyemi