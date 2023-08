Transferplus: 30 Millionen für Gravenberch?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Ryan Gravenberch (21) zum FC Liverpool werden heißer. Wie die ‚tz‘ berichtet, ist der Klopp-Klub bereit, bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler des FC Bayern zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für 18,5 Millionen Euro hatten die Münchner den Niederländer vor einem Jahr von Ajax Amsterdam verpflichtet. Beim deutschen Rekordmeister ist man nach anfänglichem Zögern inzwischen offen für einen Gravenberch-Verkauf.

Lese-Tipp

Neuer Torwart: Bayern vor Peretz-Verpflichtung

Sollte Bayern Gravenberch verkaufen? Ja Nein

Interesse an dem bis 2027 gebundenen Rechtsfuß, der bislang kaum eine Rolle in München spielte, bekundet neben Liverpool vor allem auch Manchester United. Nach FT-Infos wäre ein Wechsel ins Old Trafford Gravenberchs bevorzugte Wahl.