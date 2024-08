Augsburg bietet für Uduokhai-Ersatz aus der Bundesliga

Aufgrund des bevorstehenden Transfers von Felix Uduokhai (26) zu Besiktas schaut sich der FC Augsburg nach einem Ersatz um. Laut dem ungarischen Sportportal ‚sportal.hu‘ haben die Augsburger ein Angebot für Attila Szalai von der TSG Hoffenheim abgegeben. Wie hoch die Offerte ausfällt, wird nicht überliefert.

Als Linksfuß wäre Szalai, der noch bis 2027 an die Hoffenheimer gebunden ist, der perfekte Ersatz für Udoukhai, der ebenfalls den linken Fuß bevorzugt. Nach dem vom SC Freiburg transferierten Keven Schlotterbeck (27) könnte der 42-fache Nationalspieler schon der zweite linksfüßige Innenverteidiger werden, der in diesem Sommer den Weg in die Fuggerstadt findet.

Szalai kam erst vor einem Jahr für mehr als zwölf Millionen Euro von Fenerbahce nach Sinsheim, wurde aber dort mit nur fünf Hinrunden-Einsätzen nicht zu der erhofften Verstärkung für die Defensive. Die Rückrunde verbrachte er auf Leihbasis beim SC Freiburg, kam aber auch dort nur auf 101 Minuten.