Rücktritt? Klare Worte von Svensson

Für Bo Svensson ist ein Rücktritt zum aktuellen Zeitpunkt kein Thema. „Das ist jetzt komplett ausgeschlossen. Ich finde, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ist bei mir nicht angebracht“, sagte der Trainer von Mainz 05 auf der heutigen Pressenkonferenz. Er wolle „unbedingt, dass wir wieder erfolgreich werden“.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bundesliga ist Mainz aktuell Schlusslicht, kommt nach neun Spieltagen auf magere drei Punkte – der schwächste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Trotzdem hat Svensson nichts anderes im Sinn, als das Ruder rumzureißen. Am Mittwoch (20:45 Uhr) haben die 05er gegen Hertha BSC die Chance, mit dem Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals Selbstvertrauen zu tanken.