Hecking wünscht sich Neuhaus-Transfer

Dieter Hecking würde Florian Neuhaus (27) gerne in den eigenen Reihen begrüßen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge schielt der Chefcoach des VfL Bochum auf eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers. Allerdings soll sich Neuhaus bereits für einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach entschieden haben.

Zudem wäre das Gehalt des früheren deutschen Nationalspielers (zehn Länderspiele), das sich auf 4,5 Millionen Euro belaufen soll, für den VfL nicht zu stemmen. Am Niederrhein steht Neuhaus noch bis 2027 unter Vertrag, ist in der laufenden Saison sportlich aber so gut wie gar nicht gefragt (sieben Einsätze).