Bundesliga-Restart: Entscheidung vertagt

Die deutsche Politik lässt die DFL mit einer Entscheidung über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs von erster und zweiter Bundesliga warten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten entschieden sich zu diesem Schritt auf einer Videokonferenz.

Der nächste Termin, an dem die Spitzen von Bund und Ländern in dieser Angelegenheit einer Entscheidung treffen können, ist der 6. Mai. Die DFL ließ derweil in einer offiziellen Mitteilung verlauten, dass sie die Vertagung akzeptiere.