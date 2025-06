XXL-Angebot: Gala kämpft um Osimhen

Galatasaray hat den Kampf um die Zukunft von Torjäger Victor Osimhen noch nicht aufgegeben und wirft mit einem für eigene Verhältnisse lukrativen Angebot den Hut in den Ring. Nach Informationen unserer französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato stellen die Istanbuler dem 26-Jährigen ein Jahresgehalt von satten 26 Millionen Euro brutto in Aussicht. Bisher ist Mauro Icardi mit einem Nettogehalt von zehn Millionen Euro Topverdiener beim Istanbuler Klub.

Darüber hinaus will Galatasaray die SSC Neapel mit einer Ablöse von 60 bis 65 Millionen Euro von einem Verkauf in die Türkei überzeugen. Derzeit wirbt Saudi-Klub Al Hilal intensiv um Osimhens Unterschrift und hat Berichten zufolge bereits ein offizielles Angebot in Höhe von 65 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni bei Napoli eingereicht. In der Wüste winkt dem Angreifer ein Jahresgehalt von 16 bis 18 Millionen Euro.