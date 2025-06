Al Hilal steigt aus Osimhen-Rennen aus

Victor Osimhen (26) wird in der kommenden Saison aller Voraussicht nach nicht in der Saudi Pro League auflaufen. Nach FT-Informationen ist Al Hilal aus dem Rennen um den Topstürmer ausgestiegen. Die Saudis hatten Osimhen ein Jahresgehalt von 35 Millionen geboten, was dieser allerdings ablehnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Al Hilal möchte sich nun auf andere Transferziele fokussieren. Wohin es Osimhen zieht, ist noch unklar. Neben Interessenten aus England würde auch Galatasaray den Nigerianer, der in der abgelaufenen Saison von der SSC Neapel an den Bosporus verliehen war, gerne fest verpflichten. Bis zu 70 Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum.