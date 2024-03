Leipzig: Rose glaubt an Simons-Verbleib

Marco Rose hofft auf einen Verbleib von Mittelfeldspieler Xavi Simons (20) über die Saison hinaus. Auf der Pressekonferenz nach dem gestrigen 2:0-Sieg über den SV Darmstadt 98 sagte der Trainer von RB Leipzig: „Wir sind optimistisch und er fühlt sich hier wohl. Er ist durch seine Familie gut beraten. Wir reden über viele Dinge. Ich habe im Sommer versucht, ihn davon zu überzeugen, hierherzukommen, das haben wir geschafft.“

Der talentierte Niederländer ist in der laufenden Saison von Paris St. Germain ausgeliehen und hat sich in der Leipziger Elf als Leistungsträger etabliert. In 35 Pflichtspielen stehen acht Tore und zwölf Vorlagen zu Buche. Deshalb will Rose den Youngster auch noch nicht aufgeben: „Xavi ist ein wohlerzogener Junge, der einen klaren Karriereplan hat und weiß, wann es den nächsten Schritt braucht. Wir passen im Moment gut zu ihm. Es macht ihm Spaß mit den Jungs und in der Stadt. Es fühlt sich für ihn und für uns sehr gut an, dementsprechend werden wir versuchen, das auszudehnen.“