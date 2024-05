FC Bayern: Mit wichtigen Rückkehrern gegen Real

Für den FC Bayern steht am morgigen Dienstag die vielleicht wichtigste Partie der laufenden Saison auf dem Programm. Im schweren Auswärtsspiel bei Real Madrid geht es um das Erreichen des Champions League-Finals.

Nach dem 2:2 aus der vergangenen Woche könnten die Chancen auf ein Weiterkommen im Halbfinale aus Sicht der Münchner besser stehen. Darüber hinaus bereitet die personelle Situation FCB-Coach Thomas Tuchel Sorgen.

Tuchel über Zaragoza: „Es ist schwierig“

Am vergangenen Wochenende zog sich Mittelfeld-Allrounder Raphaël Guerreiro gegen den VfB Stuttgart (1:3) eine Sprunggelenksverletzung zu. Der Portugiese steht den Bayern ebenso wie Kingsley Coman (Adduktorenverletzung), Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Sacha Boey (Muskelbündelriss) und Tarek Buchmann (Muskelbündelriss) nicht zur Verfügung.

Zudem erlitt der im Abwehrzentrum gesetzte Eric Dier gegen die Schwaben eine Kopfverletzung. Dennoch wird es gegen Real wohl für die Startformation reichen. Fällt er wider Erwarten doch aus, könnte sich Min-jae Kim ein weiteres Mal beweisen. Der Südkoreaner hat nach der Performance aus dem Hinspiel einiges wieder gutzumachen.

De Ligt dabei

Zuletzt plagten sich die Leistungsträger Jamal Musiala, Matthijs de Ligt, Konrad Laimer und Leroy Sané über Wochen mit diversen Blessuren herum. Musiala kann auf ein Startelf-Comeback hoffen, de Ligt wiederum hat laut Tuchel grünes Licht für einen Einsatz gegeben und wird von Beginn an auf dem Rasen stehen.

Der im Hinspiel so stark aufspielende Laimer wurde am zurückliegenden Wochenende noch geschont, dürfte gegen Real aber genauso wie Sané von Beginn an ran. Beim deutschen Nationalspieler schlägt eine neue konservative Behandlung der Schambeinprobleme voll an, er soll mittlerweile weitestgehend schmerzfrei aufspielen können.

So könnte Bayern spielen