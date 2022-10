Medien: Raúl lehnte Schalke-Angebot ab

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Frank Kramer versuchte der FC Schalke sein Glück laut spanischen Medienberichten auch bei Rául. Der ‚Marca‘ zufolge machte der Bundesliga-18. dem 45-jährigen Spanier vor wenigen Tagen ein Angebot – Raúl habe umgehend abgelehnt.

Der 102-malige Nationalspieler trainiert seit über drei Jahren die zweite Mannschaft von Real Madrid, aktuell Tabellensechster in der dritten Liga. Den Zeitpunkt für einen Abschied sah Raúl laut ‚Marca‘ nun noch nicht gekommen. Die Identifikation mit seiner Aufgabe, junge Talente zu entwickeln, sei groß, der Draht zu Real-Chefcoach Carlo Ancelotti eng.

Eine Anfrage aus Gelsenkirchen soll Rául bereits nach dem Schalker Abstieg 2021 in den Wind geschlagen haben. Das königsblaue Trikot hatte der gebürtige Madrilene (741 Real-Spiele) zwischen 2010 und 2012 in 98 Partien getragen (61 Torbeteiligungen). Eine Rückkehr in den Ruhrpott gibt es vorerst nicht. Stattdessen soll Thomas Reis den Klub zum Klassenerhalt führen.