Atlético: Cash steht „ganz oben auf der Liste“

Atlético Madrid könnte mit etwas Verspätung auf den Winterabgang von Kieran Trippier (31, Newcastle United) reagieren. Wie die ‚Sun‘ berichtet, beobachten die Rojiblancos Matty Cash von Aston Villa ganz genau. Die Verantwortlichen seien demnach bereit, im Sommer 35 bis 45 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger auf den Tisch zu legen, der „ganz oben auf der Liste“ des amtierenden spanischen Meisters stehe.

Der 24-jährige Cash gehört zu den Shootingstars der laufenden Premier League-Saison. Bei den Villans ist er hinten rechts gesetzt und stand in allen Partien in der Startelf. Seitdem Steven Gerrard das Ruder übernommen hat, entdeckt Cash auch noch zunehmend die Lust am Offensivspiel, fünf seiner sechs Torbeteiligungen in der Liga fallen in die Zeit des neuen Trainers.