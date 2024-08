BVB: Kehl kündigt weitere Transfers an

Bei Borussia Dortmund soll es in den letzten Tagen des Transferfensters noch zu Veränderungen am Kader kommen. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte nach dem gestrigen 2:0-Sieg über Eintracht Frankfurt: „Es gibt noch Gedankenbewegungen in Sachen Transfers. Was noch auf den Tisch kommt, werden wir sehen. Aber es wird noch etwas in den nächsten Tagen kommen.“

Geplant sind beim BVB in erster Linie weitere Abgänge. Zu den ersten Streichkandidaten zählen Mittelfeldspieler Salih Özcan (26) und Stürmer Youssoufa Moukoko (19), die bei der gestrigen Partie beide nicht für den Kader nominiert wurden.