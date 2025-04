Flop-Leihen: Kehren Haller und Moukoko vorzeitig zurück?

Sébastien Haller (30) und Youssoufa Moukoko (20) galten einst als die neuen Sturmhoffnungen bei Borussia Dortmund. Erfüllen konnte das Duo die Erwartungen nicht. Mittlerweile steht Moukoko leihweise beim OGC Nizza unter Vertrag, während Haller ebenfalls auf Leihbasis zum FC Utrecht zurückgekehrt ist. Überzeugen konnte keiner von ihnen, weswegen eine Zukunft beim BVB nur schwer vorstellbar ist. Zu einer Wiedervereinigung könnte es dennoch früher als gedacht kommen.

Denn wie die ‚WAZ‘ berichtet, überlegt man an der Strobelallee, die beiden Angreifer schon im Sondertransferfenster vom 1. Juni bis 10. Juni zurückzuholen. Grund dafür ist die anstehende Klub-WM, bei der Moukoko und Haller dann für die Schwarz-Gelben spielberechtigt wären. Demnach würden Nizza und Utrecht dem BVB keine Steine in den Weg legen, schließlich würde man so das Gehalt für einen Monat sparen. Eine Festverpflichtung deutet sich bei beiden Personalien nicht an.

Während man bei Moukoko möglicherweise die Hoffnung hegt, dass sich dieser während der Klub-WM ins Schaufenster für andere Klubs spielt, schätzt Trainer Niko Kovac den bulligen Haller noch aus Frankfurter Zeiten. Dort war der Ivorer Teil der legendären Büffelherde unter dem Übungsleiter. Eine Rolle als Backup für Serhou Guirassy bei der Klub-WM ist dem Blatt zufolge nicht auszuschließen.

Eine längerfristige Zukunft an der Strobelallee ist laut dem Bericht allerdings nicht angedacht. Vielmehr möchte man beide nach der Klub-WM verkaufen, um den finanziellen Schaden noch einigermaßen einzugrenzen. Andernfalls droht bei beiden ein ablösefreier Abgang 2026.