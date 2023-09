Heiße Spur zu Bayern? Eberl-Wechsel angeblich „sehr realistisch“

Max Eberl hat im Sommer erneut nachgewiesen, dass er ein gutes Gespür auf dem Transfermarkt hat. Bei Xavi Simons (20) und Loïs Openda (23) ging der Zuschlag an RB Leipzig. Und das, obwohl zahlreiche Konkurrenten aus dem internationalen Spitzenfußball mitgeboten hatten. Eberls erfolgreiches Sommer-Transferfenster ist laut ‚Sport Bild‘ auch beim FC Bayern nicht unbemerkt geblieben.

Laut dem Sportmagazin könnte der Geschäftsführer Sport von RB schon zeitnah als Sportvorstand beim Rekordmeister aufschlagen. Ebenjener Posten, der seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic noch nicht wieder besetzt wurde. In der Vergangenheit war Eberl – seinerseits von 1979 bis 1994 aktiver Jugend- und Senioren-Spieler an der Säbener Straße – immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden. Nun ist die Spur offenbar wieder heiß.

Einen potenziellen Wechsel von Eberl zu den Bayern stuft die ‚Sport Bild‘ sogar als „sehr realistisch“ ein. Auf Nachfrage lässt der RB-Funktionär lediglich wissen: „Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag.“ Am Samstag (17:30 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Sachsen und den Bayern. Dann könnten sich Eberls Gegenwart und Zukunft kreuzen.