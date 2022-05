Demiral: Atalanta zieht Kaufoption

Merih Demiral bleibt Atalanta Bergamo erhalten. Einem Bericht von ‚Goal.com‘ zufolge haben sich die Bergamasken entschieden, die Kaufoption für den 24-jährigen Innenverteidiger zu ziehen. Juventus Turin kassiert etwas mehr als 20 Millionen Euro Ablösesumme.

Der 33-fache türkische Nationalspieler gehört im Team von Gian Piero Gasperini zum Stammpersonal. Er stand in der laufenden Saison schon 25 Mal in der Serie A und sechsml in der Champions League auf dem Platz. In der kommenden Saison wird Demiral allerdings auf Einsätze in der Königsklasse verzichten müssen: Nachdem sich Atalanta drei Mal in Serie für die Königsklasse qualifizierte, drohen die aktuell auf dem achten Rang platzierten Norditaliener das europäische Geschäft zu verpassen.