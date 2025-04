Leipzig-Zukunft: Openda lässt aufhorchen

Loïs Openda (25) macht den Anhängern von RB Leipzig Hoffnung, dass er auch über die Saison hinaus an Bord bleiben möchte. „Ich bin glücklich in Leipzig“, ließ der belgische Torjäger im Anschluss an die heutige Trainingseinheit gegenüber Medien durchblicken, „ich bin glücklich hier, habe Vertrag bis, ja bis wann eigentlich – ich glaube bis 2028.“

Dennoch lässt sich Openda eine Hintertür auf: „Ich möchte die Saison beenden, dann komme ich für die Vorbereitung her und dann sehen wir, was passiert.“ Nicht ausgeschlossen, dass der 26-fache Nationalspieler im Anschluss an die Saison doch noch den Abflug plant, sollten die Sachsen die Qualifikation für die Champions League verpassen. Im Verkaufsfall hofft RB auf eine Entschädigung von bis zu 75 Millionen Euro.