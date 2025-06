RB und Werner: Der Knackpunkt ist die Kohle

Die Verpflichtung von Ole Werner als neuem Cheftrainer von RB Leipzig gestaltet sich offenbar nicht so einfach wie von den Sachsen erhofft. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es eine große Diskrepanz bei den Vorstellungen einer adäquaten Ablösesumme für den 37-Jährigen. Während Werder Bremen auf sechs Millionen Euro hofft, möchte RB für den Coach, der trotz Beurlaubung noch ein Jahr an die Norddeutschen gebunden ist, lediglich zwei bis drei Millionen investieren.

Noch laufen keine konkreten Verhandlungen zwischen den Klubs. Zunächst wurden am heutigen Freitag die Gespräche mit der Werner-Seite weitergeführt. Dabei ging es auch um die Co-Trainer, die der Übungsleiter gerne nach Leipzig mitbringen würde. Klar ist laut dem Bezahlsender: RB will Werner. Als eindeutiger Fürsprecher gilt beispielsweise Jürgen Klopp, Red Bulls Head of Global Soccer.