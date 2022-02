Klos verlässt Arminia im Sommer

Arminia Bielefeld und Fabian Klos gehen im Sommer nach elf Jahren getrennte Wege. Wie die Ostwestfalen bekanntgeben, verlässt der 34-jährige Mittelstürmer die Bielefelder Alm nach Vertragsablauf im Sommer. Das habe Klos den Verantwortlichen mitgeteilt.

In bislang 383 Spielen für die Arminia schoss Klos 162 Tore, ist damit Rekordtorschütze des DSC. Mit Bielefeld durchlebte der Angreifer mehrere Auf- und Abstiege von Liga drei bis eins.

„Reise geht woanders weiter“

„Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Arminia für die Zukunft sehr gut vorbereitet ist und wir Spieler in unserem Kader haben, die in meine Fußstapfen treten können. Ich werde dem Verein immer dankbar für die dann elf gemeinsamen Jahre sein. Meine sportliche Reise geht woanders weiter und doch werde ich immer mit Arminia verbunden bleiben“, so Klos.

Sportchef Samir Arabi erklärt: „Unser großer Dank und Respekt gilt Fabian Klos nicht nur für seine bisher hervorragenden Leistungen, seinen leidenschaftlichen Einsatz für unsere Farben und seine heute nicht mehr selbstverständliche Vereinstreue in elf Jahren. Wir haben auch großen Respekt vor seiner persönlichen Entscheidung, mit der er dem Verein und sich selbst frühzeitig Klarheit, Ruhe und Sicherheit für den Saisonendspurt verschafft.“