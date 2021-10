BVB: Haaland fit für Mainz?

Borussia Dortmund versucht alles, um Erling Haaland für das anstehende Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Mainz 05 fit zu bekommen. Laut der ‚Bild‘ wird der 21-jährige Stürmer am heutigen Dienstag durchgecheckt. Ziel ist es, dass Haaland im Anschluss wieder am Teamtraining teilnehmen kann.

Den Norweger setzt seit Wochen eine hartnäckige Prellung im Oberschenkel außer Gefecht. Gegen Mainz soll er zumindest wieder für die Jokerrolle in Frage kommen. Voraussetzung dafür ist, dass Haaland spätestens am Freitag wieder unter voller Belastung trainieren kann.