DFB-Kapitän Gündogan verkündet Rücktritt

Ilkay Gündogan beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Der DFB-Kapitän verkündet via Social Media seinen Rücktritt: „Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können als ich 2011 mein Debut für die A-Nationalmannschaft gegeben habe.“

Gündogan weiter: „Mein Highlight war ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte. Uns ist nach all den Jahren zuvor gelungen, die Nation endlich wieder stolz zu machen – dass ich dabei einen Teil dazu beitragen konnte, macht mich sehr glücklich. Doch bereits vor dem Turnier verspürte ich in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und die Spiele auf Vereins- als auch Länderebene werden nicht weniger.“

Auf Vereinsebene wird Gündogan auch weiterhin aktiv sein. Die Frage lautet nur: Bei welchem Klub? Der FC Barcelona will den 33-Jährigen ob seines üppigen Gehalts loswerden. Eine Rückkehr zu Manchester City steht nun im Raum. Dort spielte der Mittelfeldspieler bereits zwischen 2016 und 2023. Interesse gibt es auch aus dem Nahen und Mittleren Osten.

Gündogan ist nach Thomas Müller (34) und Toni Kroos (34) der bereits dritte Spieler, der in diesem Sommer aus dem DFB-Team ausscheidet. Kurzfristig ist auch mit einer Entscheidung von Torhüter Manuel Neuer (38) zu rechnen.