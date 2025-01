Der emotionale Marmoush-Abschied

Omar Marmoush hat sich nach dem gestrigen 2:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund von den Fans verabschiedet. Der 25-jährige Torjäger stand wegen seines bevorstehenden Wechsels zu Manchester City nicht im Kader, kam aber nach Abpfiff aufs Feld und ließ sich feiern. Marmoush wird für eine Ablöse von maximal 80 Millionen Euro nach England wechseln und sich damit einen Karrieretraum erfüllen.

Sportvorstand Markus Krösche sagte vor der Partie bei ‚DAZN‘: „Es sieht so aus, dass Omar uns verlässt. Wir sind mit Manchester City im engen Austausch und es sieht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so aus, als würde er uns in den nächsten Stunden oder Tagen verlassen.“ Mitspieler Mario Götze schwärmte: „Wir wissen was wir an Omar hatten. Überragender Charakter, überragender Spieler.“ In der Hinrunde sammelte Marmoush sagenhafte 34 Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen.