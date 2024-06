FC Bayern: Der Stand bei Kimmich & Goretzka

Lange Zeit standen Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern nicht zur Disposition. Mittlerweile hat sich das Blatt allerdings gewendet, Goretzka hat es nicht einmal in den EM-Kader geschafft. Folglich rissen Abschiedsgerüchte auch angesichts der nur noch kurzfristigen Arbeitspapiere nie gänzlich ab.

Das Duo selbst würde aber offenbar gerne an Bord bleiben. Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, fühlt sich Goretzka sehr wohl in München, er „sieht keinen Grund, sich einen neuen Klub zu suchen“, heißt es. Neu-Cheftrainer Vincent Kompany wolle in der Vorbereitung das Gespräch mit dem Mittelfeldmotor suchen, um ihm seine Perspektive aufzuzeigen.

Größerer Zeitdruck herrscht hingegen bei Kimmich, ist er doch im Gegensatz zu seinem Teamkollegen nicht bis 2026, sondern nur noch für ein Jahr an den Rekordmeister gebunden. Entsprechend müssen sich die Verantwortlichen entscheiden, ob sie den EM-Fahrer mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten wollen oder verkaufen – „die Bayern-Bosse zögern“, so die Abendzeitung.

Zwei Knackpunkte

Kimmich selbst tendiert dem Bericht zufolge zu einem Verbleib, sofern „er das Vertrauen spürt und man sich beim Gehalt einig wird“. Leichter gesagt als getan, immerhin schwindet Kimmichs Aussicht auf Einsatzzeiten auf seiner Wunschposition im Mittelfeld, sollte der FCB die anvisierte Verpflichtung von João Palhinha (28) eintüten.

Darüber hinaus gehört der 29-Jährige mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern. Kimmich müsste bei einer Verlängerung voraussichtlich deutliche Gehaltsabstriche hinnehmen. Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl sollen im Anschluss an das bevorstehende Turnier stattfinden. Danach gibt es Klarheit.