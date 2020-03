Leipzig: Kampl-Gespräche auf Eis

Die Vertragsgespräche zwischen Kevin Kampl und RB Leipzig müssen aufgrund der Coronakrise warten. „Die Krise blockiert im Moment alles. Es ist aktuell schwierig, in einer so außergewöhnlichen Zeit, in der niemand richtig weiß, wie es weitergeht, sich zu Vertragsgesprächen zu treffen. Wir müssen erst mal versuchen, dass es weitergeht, der Rest kommt dann von ganz allein. Ich mache mir da gerade überhaupt keine Gedanken, da beschäftigen mich tausend andere Dinge viel mehr in meinem Kopf“, so der Mittelfeldspieler im ‚kicker‘.

Grundsätzlich würde Kampl seinen 2021 auslaufenden Kontrakt bei den Sachsen gerne ausdehnen. Gänzlich ausschließen will der 29-Jährige aber auch ein Engagement in einer anderen Liga nicht: „Ich weiß, was ich an Leipzig habe, wie gut es mir und meiner Familie hier geht. Das habe ich dem Verein auch so mitgeteilt. Wir fühlen uns hier in Leipzig extrem wohl, und mit zwei kleinen Kindern denkt man ja ein bisschen anders als mit Anfang 20. Aber natürlich überlegt man mit 29 Jahren auch, ob man noch mal ein Abenteuer möchte, ob man nochmal ins Ausland will.“