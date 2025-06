Vier Veränderungen: So spielt Deutschland gegen Frankreich

Im Spiel um die goldene Ananas treffen Deutschland und Frankreich am heutigen Sonntagnachmittag in Stuttgart aufeinander. Es geht sicherlich mehr ums Prestige als um die Platzierung drei respektive vier in der Nations League.

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Portugal nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann einige Veränderungen vor. Die folgenden elf DFB-Profis sollen es gegen eine verletzungsgeschwächte, aber immer noch mit Stars gespickte Mannschaft von Didier Deschamps richten.

So spielt Deutschland